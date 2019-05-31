Лукашевич заявил, что Россия ожидает адекватной реакции ОБСЕ на события в Косове

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона ожидает адекватной реакции от организации на последние события в непризнанном государстве Косово.

«Ожидаем адекватной реакции на эти события от действующего председательства ОБСЕ и профильных структур организации», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лукашевич, российской стороне известно, что ранее Белград и Приштина с участием ЕС и при поддержке Запада якобы достигли понимания, что косовский полицейский спецназ, вооружённый длинноствольным оружием, «на сербонаселённый север входить не будет».

«Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил для Косова, которые обладают мандатом Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае», — указал он.

По его словам, настало время образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU на бронетехнике вторгся на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.