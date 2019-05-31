Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.
Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа
  • РИА Новости

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений королевства», — написала дипломат.

Ранее Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд жестоких психологических методов воздействия на Ассанжа. Об этом, по его словам, можно судить исходя из состояния журналиста, у которого наблюдаются стресс и явные признаки выраженной психологической травмы.

В настоящее время обвиняемый содержится в британской тюрьме Белмарш.  

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