В WikiLeaks назвали шокирующим приговор Ассанжу

В WikiLeaks прокомментировали решение лондонского суда по делу Джулиана Ассанжа. Там отметили, что приговор носит карательный характер, а слушание о его экстрадиции может быть несправедливым.

«Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и карательный. У нас есть серьёзные опасения относительно того, будет ли слушание о его выдаче справедливым», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Ранее лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

По словам судьи, основатель WikiLeaks «стоил налогоплательщикам £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений».