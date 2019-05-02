В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа

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Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает обеспокоенность. Об этом заявили представители WikiLeaks после слушаний по запросу об экстрадиции Ассанжа в США.
В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа
  • Reuters

«Мы серьёзно обеспокоены состоянием его здоровья. Оно существенно ухудшилось за то время, что он провёл в посольстве Эквадора. Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — цитирует ТАСС адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Ранее суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.

В WikiLeaks, комментируя решение лондонского суда, отметили, что приговор носит карательный характер.

Слушание по делу об экстрадиции Ассанжа пройдёт 30 мая.

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