В WikiLeaks серьёзно обеспокоены состоянием здоровья Ассанжа
- Reuters
«Мы серьёзно обеспокоены состоянием его здоровья. Оно существенно ухудшилось за то время, что он провёл в посольстве Эквадора. Теперь же он, по сути, находится в одиночном заключении в своей тюремной камере», — цитирует ТАСС адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Ранее суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.
В WikiLeaks, комментируя решение лондонского суда, отметили, что приговор носит карательный характер.
Слушание по делу об экстрадиции Ассанжа пройдёт 30 мая.