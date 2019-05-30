Курц прокомментировал назначение Бирляйн новым канцлером Австрии

Бывший глава правительства Австрии Себастьян Курц прокомментировал назначение главы Конституционного суда Бригитте Бирляйн новым канцлером страны на период подготовки к досрочным парламентским выборам.

«Бригитте Бирляйн — чрезвычайно компетентная, опытная и целостная личность. В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку», — написал Курц в своём микроблоге в Twitter.

Он также выразил благодарность новому канцлеру за её готовность возглавить правительство и принести ещё большую пользу Австрии.

Ранее австрийский президент Александр Ван дер Беллен назначил Бирляйн новым канцлером страны и призвал её сформировать новый кабинет министров.

27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия Курцу на фоне правительственного кризиса в стране.

Позднее было объявлено об отставке австрийского правительства.

Подробнее о ситуации — в материале RT.