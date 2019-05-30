Курц прокомментировал назначение Бирляйн новым канцлером Австрии

Короткая ссылка
Бывший глава правительства Австрии Себастьян Курц прокомментировал назначение главы Конституционного суда Бригитте Бирляйн новым канцлером страны на период подготовки к досрочным парламентским выборам.
Курц прокомментировал назначение Бирляйн новым канцлером Австрии
  • Reuters

«Бригитте Бирляйн — чрезвычайно компетентная, опытная и целостная личность. В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку», — написал Курц в своём микроблоге в Twitter.

Он также выразил благодарность новому канцлеру за её готовность возглавить правительство и принести ещё большую пользу Австрии.

Ранее австрийский президент Александр Ван дер Беллен назначил Бирляйн новым канцлером страны и призвал её сформировать новый кабинет министров.

27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия Курцу на фоне правительственного кризиса в стране.

Позднее было объявлено об отставке австрийского правительства.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить