Бригитте Бирляйн назначена новым канцлером Австрии

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Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн объявлена временным канцлером страны до проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен.
Бригитте Бирляйн назначена новым канцлером Австрии
  • ©EIBNER/EXPA/Michael Gruber, via
  • globallookpress.com

Как информирует Kronen Zeitung, Бирляйн должна будет сформировать новое правительство.

Ранее сообщалось, что в случае избрания Бирляйн станет первой женщиной-канцлером Австрии.

27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу на фоне правительственного кризиса в республике.

На следующий день Ван дер Беллен объявил об отставке австрийского кабмина.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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