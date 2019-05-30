Бригитте Бирляйн назначена новым канцлером Австрии

Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн объявлена временным канцлером страны до проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил австрийский лидер Александр Ван дер Беллен.

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Как информирует Kronen Zeitung, Бирляйн должна будет сформировать новое правительство. Ранее сообщалось, что в случае избрания Бирляйн станет первой женщиной-канцлером Австрии. 27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу на фоне правительственного кризиса в республике. На следующий день Ван дер Беллен объявил об отставке австрийского кабмина. Подробнее о ситуации — в материале RT.