СМИ: Новым канцлером Австрии впервые может стать женщина

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Председатель Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн может стать первой женщиной — канцлером республики, передаёт издание Kronen Zeitung.
СМИ: Новым канцлером Австрии впервые может стать женщина
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Отмечается, что президент Австрии Александр Ван дер Беллен в четверг, 30 мая, официально объявит имя временного канцлера, который возглавит правительство республики до досрочных парламентских выборов.

27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу. Это стало следствием правительственного кризиса в республике.

28 мая Ван дер Беллен освободил австрийский кабмин от исполнения обязанностей.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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