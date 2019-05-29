«Русофобия в моде»: Лавров о «российском следе» в политическом скандале в Австрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Словении. Руководитель внешнеполитического ведомства встретился с президентом страны Борутом Пахором, а также провёл переговоры с главой словенского МИД Мирославом Цераром. По итогам встречи в Любляне прошла совместная пресс-конференция дипломатов. RT вёл прямую трансляцию.