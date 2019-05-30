Врач назвал характер травм мирных жителей в Косове «практически попыткой убийства»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, из 11 госпитализированных у четырёх зафиксированы повреждения лица, травмы скул, верхнечелюстных и носовых костей, в том числе и у российского дипломата.
«Некоторые получили переломы рёбер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом. Это говорит о систематическом и спланированном насилии. Это практически попытка убийства, так как последствия могут быть трагичными, если вас кто-то бьёт прикладом по голове, а мы не можем исключить и ухудшения состояния здоровья», — сказал он.
Как указал врач, ещё несколько десятков людей с различными травмами находятся в больнице села Зубин-Поток.
28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.
Согласно последним данным, раненного в Косове Краснощёкова эвакуировали в Белград.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.