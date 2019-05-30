Врач назвал характер травм мирных жителей в Косове «практически попыткой убийства»

Директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм мирных жителей, пострадавших в ходе рейда на севере непризнанного государства Косово, позволяет говорить о том, что косовские полицейские пытались их убить.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из 11 госпитализированных у четырёх зафиксированы повреждения лица, травмы скул, верхнечелюстных и носовых костей, в том числе и у российского дипломата.

«Некоторые получили переломы рёбер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом. Это говорит о систематическом и спланированном насилии. Это практически попытка убийства, так как последствия могут быть трагичными, если вас кто-то бьёт прикладом по голове, а мы не можем исключить и ухудшения состояния здоровья», — сказал он.

Как указал врач, ещё несколько десятков людей с различными травмами находятся в больнице села Зубин-Поток.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

Согласно последним данным, раненного в Косове Краснощёкова эвакуировали в Белград.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.