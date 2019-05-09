В МИД России планируют обсудить СВПД на заседании СЕ 16—17 мая

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Глава МИД России Сергей Лавров намерен обсудить с европейскими коллегами ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе на сессии комитета министров Совета Европы 16—17 мая.
В МИД России планируют обсудить СВПД на заседании СЕ 16—17 мая
  • © РИА Новости

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Конечно, (тема ядерной сделки. — RT) будет на них обсуждаться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Интерфакса.

Грушко также отметил, что предстоящая встреча будет определяющей для будущего Совета Европы.

Ранее Лавров заявил, что действия Ирана по СВПД предприняты на основе положений этого документа.

В среду, 8 мая, Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

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