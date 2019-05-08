Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение. Об этом он заявил на мероприятии в посольстве Ирана в Москве.

«Члены ядерной сделки до настоящего времени заняли хорошую позицию, сегодня же они должны быть готовы сохранить важное достижение дипломатии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь, Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.