Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение. Об этом он заявил на мероприятии в посольстве Ирана в Москве.
Зариф призвал участников ядерной сделки сохранить соглашение
  • Reuters

«Члены ядерной сделки до настоящего времени заняли хорошую позицию, сегодня же они должны быть готовы сохранить важное достижение дипломатии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В свою очередь, Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить