Франция призвала избегать препятствующих выполнению СВПД действий

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Франция обратилась к международному сообществу с призывом избегать действий, которые могут препятствовать исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Франция призвала избегать препятствующих выполнению СВПД действий
  • Reuters

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что «Франция полна решимости обеспечить выполнение этого соглашения, главного для международного режима нераспространения и международной безопасности».

«Важно избегать любых действий, которые могли бы помешать выполнению обязательств сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении, или которые могут привести к эскалации», — уточняется в заявлении.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН произошедшее.

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