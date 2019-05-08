Франция призвала избегать препятствующих выполнению СВПД действий

Франция обратилась к международному сообществу с призывом избегать действий, которые могут препятствовать исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что «Франция полна решимости обеспечить выполнение этого соглашения, главного для международного режима нераспространения и международной безопасности».

«Важно избегать любых действий, которые могли бы помешать выполнению обязательств сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении, или которые могут привести к эскалации», — уточняется в заявлении.

Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН произошедшее.