Франция призвала избегать препятствующих выполнению СВПД действий
- Reuters
Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление представителя французского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что «Франция полна решимости обеспечить выполнение этого соглашения, главного для международного режима нераспространения и международной безопасности».
«Важно избегать любых действий, которые могли бы помешать выполнению обязательств сторонами, которые сейчас участвуют в соглашении, или которые могут привести к эскалации», — уточняется в заявлении.
Ранее Иран проинформировал послов Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН произошедшее.