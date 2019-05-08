Постпред России в Вене оценил заявление Ирана по СВПД
- Reuters
«На удивление некоторые аналитики и СМИ говорят о «частичном выходе» Ирана из ядерной сделки. Это слишком. Фактически Иран снова подтвердил приверженность сделке, но хочет восстановить баланс между её частями», — написал он в Twitter.
По словам дипломата, данный шаг не является нарушением сделки или отклонением от неё.
Ранее Иран сообщил о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН произошедшее.