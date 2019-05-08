Постпред России в Вене оценил заявление Ирана по СВПД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
Постпред России в Вене оценил заявление Ирана по СВПД
  • Reuters

«На удивление некоторые аналитики и СМИ говорят о «частичном выходе» Ирана из ядерной сделки. Это слишком. Фактически Иран снова подтвердил приверженность сделке, но хочет восстановить баланс между её частями», — написал он в Twitter.

По словам дипломата, данный шаг не является нарушением сделки или отклонением от неё.

Ранее Иран сообщил о решении прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН произошедшее.

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