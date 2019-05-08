В США заявили о готовности ответить на «угрозы» Ирана

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Спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов ответить на возможные действия Тегерана в ближневосточном регионе.
В США заявили о готовности ответить на «угрозы» Ирана
  • ©pixabay.com

«У США есть свидетельства множественных заслуживающих доверия угроз со стороны Ирана... Если режим решит устроить эскалацию своего поведения, которое уже ведёт к насилию, то США ответят», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Хук уточнил, что американская сторона рассматривает в том числе «силовой ответ».

8 мая стало известно, что Иран принял решение прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Впоследствии сообщалось о планах Соединённых Штатов направить авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану. 

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал намерение США.

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