В США заявили о готовности ответить на «угрозы» Ирана

Спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов ответить на возможные действия Тегерана в ближневосточном регионе.

«У США есть свидетельства множественных заслуживающих доверия угроз со стороны Ирана... Если режим решит устроить эскалацию своего поведения, которое уже ведёт к насилию, то США ответят», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Хук уточнил, что американская сторона рассматривает в том числе «силовой ответ».

8 мая стало известно, что Иран принял решение прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Впоследствии сообщалось о планах Соединённых Штатов направить авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал намерение США.