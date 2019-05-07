Зариф: Иран не желает войны с США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.

«Видимо, те, кто начал войну США с Ираком в 2003 году, стремятся начать другую войну, уже с Ираном. Это самоубийство для них же самих», — цитирует РИА Новости Зарифа.

Он подчеркнул, что «Иран никогда не хотел ни с кем войны и не будет этого желать».

«Но стоит США только начать любое столкновение с Ираном, мы будем со всей силой защищать национальные интересы и собственную страну», — отметил Зариф.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования США (СЕНТКОМ) в качестве сигнала Ирану. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Отмечается, что такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».

В Госдепартаменте США также предупредили Иран о возможных санкциях за расширение АЭС и вывоз обогащённого урана.