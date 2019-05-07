Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

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Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях США относительно отправки авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
  • © Official U.S. Navy Page / Flickr

По заявлениям Вашингтона, иранские войска и их союзники якобы могут напасть на американские подразделения в регионе, а любое нападение будет встречено с «безжалостной силой».

«А не стотысячетонный ли это блеф?» — пишет журналист.

По его словам, авианосцы, безусловно, олицетворяют военную мощь США, а когда Вашингтон отправляет их в поход, они действительно могут «вселить в противника страх и ужас».

В случае с последними угрозами в адрес Тегерана, считает Хемикер, им это вряд ли удастся сделать.

«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков не вызывает сомнений, под вопросом, однако, произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины», — отметил автор статьи.

Как пояснил журналист, в прошлом уже были случаи, когда авианосцы США «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа».

Во-вторых, уверен Хемикер, присутствие авианосцев у берегов Ирана уже давно «не исключение, а правило». К тому же, по его словам, многое указывает на то, что Abraham Lincoln и так уже плыл в направлении Аравийского полуострова.

Ранее в Белом доме заявили, что США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о готовности применить силу для защиты своих интересов. 

Подробнее — в материале ИноТВ.

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