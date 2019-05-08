Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.

«Что касается нагнетания эскалации в регионе и намерения США посылать свои авианосцы в район Персидского залива и в целом усиливать там своё военное присутствие, намекая на готовность применить силу, вы знаете, это стало уже манерой поведения наших американских коллег, к сожалению, будь то на Ближнем Востоке, в Персидском заливе или в отношении Венесуэлы», — сказал министр.

Лавров назвал эту ситуацию прискорбной.

«Позавчера, встречаясь с госсекретарём Майком Помпео в Финляндии, я призвал его всё-таки по всем проблемным вопросам пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз, строго руководствоваться международным правом, положениями Устава ООН, которые требуют мирного урегулирования споров. Но для этого, повторю, нужно иметь вкус к дипломатии, который, наверное, не у всех сейчас присутствует», — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон направит к берегам Ирана ударную группу с авианосцем в качестве «сигнала» Тегерану.

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