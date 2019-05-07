Помпео: разговор Путина и Трампа даёт возможность двигаться вперёд

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что телефонный разговор американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина даёт возможность странам «двигаться вперёд».

Как отметил дипломат, Вашингтон рассчитывает начать переговоры с Москвой и Пекином для выработки новых договорённостей по контролю над вооружениями.

«У президента Трампа и президента Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он даёт возможность сторонам двигаться вперёд. Президент Трамп осознаёт, что нам нужны два партнёра, которые готовы соблюдать договор», — цитирует ТАСС Помпео.

В связи с этим, как отметил госсекретарь, необходимо убедиться, что есть система, «отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования».

«Президент осознаёт, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться», — добавил он.

Он выразил надежду, что соответствующие переговоры могут состояться.

«Может быть, слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось два года. Возможно, нам придётся работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдёт в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трёхстороннее сотрудничество», — указал Помпео.

По его словам, мир «выиграет от этого в значительной степени».

Ранее Помпео, комментируя возможность новой встречи Трампа и Путина, сказал: «Посмотрим».

3 мая состоялся телефонный разговор двух президентов, который продолжался более часа. Трамп назвал его продуктивным, а также заявил, что США намерены «много торговать» с Россией.

Он также отметил «колоссальный потенциал» для отличных отношений с Россией.

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