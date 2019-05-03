Трамп заявил, что США намерены «много торговать» с Россией

Президент США Дональд Трамп, комментируя свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что Соединённые Штаты намерены «много торговать» с Россией.

«Мы собираемся много торговать с Россией. Некоторая (торговля. — RT) уже есть сейчас, она немного выросла. Но он (Путин. — RT) хотел бы торговать, и мы хотели бы торговать», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Также, комментируя свой телефонный разговор с Путиным, Трамп заявил, что «хотел бы увидеть что-то позитивное» в отношениях с Россией.

Ранее Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным.

Кроме того, в Кремле рассказали о темах переговоров Трампа и Путина.