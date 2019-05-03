В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны, заявили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений двух стран с акцентом на экономическое сотрудничество, «высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей».

«Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

Путин проинформировал Трампа о результатах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, «подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».

Также затрагивалась ситуация на Украине в контексте недавних выборов президента.

«Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Подчёркивается, что президент России при обсуждении ситуации в Венесуэле указал на то, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны».

«При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — говорится в сообщении.

Главы государств условились продолжать контакты на различных уровнях, а также выразили удовлетворение состоявшимися переговорами.

Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.

Позднее факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что беседа продолжалась почти полтора часа.