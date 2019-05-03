Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
- Reuters
«У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.
Он отметил, что стороны обсудили вопросы торговли, ситуации в Венесуэле, Украине, Северной Корее, вопросы контроля над ядерными вооружениями, а также вымыслы о российском вмешательстве.
«Очень продуктивные переговоры!» — отметил Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.
Позднее факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что беседа продолжалась почти полтора часа. Также в Кремле рассказали о темах переговоров Трампа и Путина.