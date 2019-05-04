Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороший отношений.

«Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно «сговора с Россией». Мир может быть лучше и безопаснее», — написал он в Twitter.

Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2019 г.

3 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, который продолжался более часа. Президент США назвал его продуктивным, а также заявил, что Вашингтон намерен «много торговать» с Россией.

В ходе телефонных разговоров стороны затронули в том числе ситуации в Венесуэле, КНДР, а также на Украине.

Подробнее — в материале RT.