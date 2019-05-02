Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
  • РИА Новости

«Я не вижу, как можно совместить позиции: с одной стороны — наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны — позиции Соединённых Штатов, по которым из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим», — пояснил министр.

По словам Лаврова, позиции сторон в данной ситуации несовместимы. При этом дипломат отметил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по ситуации в Венесуэле.

Ранее СМИ передавали, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подталкивает американского лидера Дональда Трампа к военной операции в латиноамериканской стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить