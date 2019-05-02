Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.

«Я не вижу, как можно совместить позиции: с одной стороны — наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны — позиции Соединённых Штатов, по которым из Вашингтона назначают исполняющих обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим», — пояснил министр.

По словам Лаврова, позиции сторон в данной ситуации несовместимы. При этом дипломат отметил, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по ситуации в Венесуэле.

Ранее СМИ передавали, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подталкивает американского лидера Дональда Трампа к военной операции в латиноамериканской стране.