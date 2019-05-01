Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что действия России дестабилизируют ситуацию в Венесуэле.
Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

«Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирует Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

С российской стороны было подчёркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права.

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