Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле
- Reuters
«Госсекретарь подчеркнул, что вмешательство России и Кубы дестабилизирует Венесуэлу и американо-российские двусторонние отношения», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.
С российской стороны было подчёркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права.