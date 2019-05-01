Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

«С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права», — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров отметил, что «только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны».

В ходе разговора также обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, положение в лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хауль». Лавров высказался за скорейшее возвращение беженцев в места постоянного проживания.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.