Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
  • РИА Новости

«С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства – грубейшее нарушение международного права», — говорится в сообщении российского МИД.

Лавров отметил, что «только венесуэльский народ имеет право определять свою судьбу, для чего востребован диалог всех политических сил страны».

В ходе разговора также обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, положение в лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хауль». Лавров высказался за скорейшее возвращение беженцев в места постоянного проживания.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.

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