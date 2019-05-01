В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео
- РИА Новости
«Возможность телефонного разговора Помпео и Лаврова в среду прорабатывается», — сообщили в МИД.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о планах Помпео обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым.
30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».
В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.