В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео

В Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможность телефонного разговора Помпео и Лаврова в среду прорабатывается», — сообщили в МИД.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о планах Помпео обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым.

30 апреля лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода».

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.