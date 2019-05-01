Болтон сообщил о планах Помпео обсудить Венесуэлу с Лавровым
- Reuters
«Я думаю, что госсекретарь Помпео обратится к своему (российскому. — RT) коллеге... У нас много переговоров с Россией», — сказал он в эфире CNN.
Ранее Помпео в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро якобы был готов покинуть Венесуэлу и вылететь на Кубу.
В Каракасе ответили на это заявление, подчеркнув, что «придумывать фейковые новости — очень грустный способ признать» провал переворота.