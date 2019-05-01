Болтон сообщил о планах Помпео обсудить Венесуэлу с Лавровым

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Госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле, об этом рассказал советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Болтон сообщил о планах Помпео обсудить Венесуэлу с Лавровым
  • Reuters

«Я думаю, что госсекретарь Помпео обратится к своему (российскому. — RT) коллеге... У нас много переговоров с Россией», — сказал он в эфире CNN.

Ранее Помпео в ходе интервью телеканалу CNN заявил, что венесуэльский президент Николас Мадуро якобы был готов покинуть Венесуэлу и вылететь на Кубу.

В Каракасе ответили на это заявление, подчеркнув, что «придумывать фейковые новости — очень грустный способ признать» провал переворота.

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