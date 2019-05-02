WP: Болтон подталкивает Трампа к военной операции в Венесуэле
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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников Трампа.
По данным издания, глава США не испытывает особого желания вторгаться в латиноамериканскую страну, а в беседе со своим окружением отмечает, что Болтон хочет втянуть его в войну в Венесуэле.
Вместе с тем источники издания рассказали, что американский лидер предоставил Болтону широкие полномочия по ситуации с Венесуэлой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.