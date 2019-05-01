Задержанному с взрывным устройством в Крайстчерче предъявили обвинения

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Задержанному в новозеландском городе Крайстчерч мужчине предъявили обвинения после обнаружения у него взрывного устройства и боеприпасов.
Задержанному с взрывным устройством в Крайстчерче предъявили обвинения
  • ©RADIO NEW ZEALAND
  • AFP

Полиция сообщает, что мужчина обвиняется в хранении взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия, подозреваемый арестован.

Как подчеркнули в ведомстве, нет никаких свидетельств того, что задержание как-то связано с терактами в мечетях города, которые произошли 15 марта.

Ранее полицейские Крайстчерча задержали 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города. У него нашли взрывное устройство и боеприпасы. 

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.

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