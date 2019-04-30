У задержанного в Крайстчерче нашли взрывное устройство и боеприпасы
- Reuters
«Полиция обнаружила пакет, предположительно, со взрывным устройством и боеприпасами по адресу улица Ньюкасл в Крайстчерче», — сообщили в полиции.
Ранее полицейские новозеландского Крайстчерча задержали 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Местных жителей призвали избегать этого места, в настоящее время территория оцеплена.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.
По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.