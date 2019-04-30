Отец Бутиной назвал приговор суда США его дочери несправедливым

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Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в беседе с RT назвал приговор американского суда, вынесенный в отношении его дочери, несправедливым.

«Тяжело принимать тот срок, по нашему мнению, совершенно несправедливый срок, который был определён в виде дополнительного наказания... Она уже достаточно перенесла», — сказал он.

При этом Бутин добавил, что, как стало очевидно после состоявшейся пресс-конференции, его дочь не совершала какого-либо преступления, наказание за которое может быть настолько суровым.

Ранее в ходе пресс-конференции Мария Бутина уточнила детали сделки со следствием, а также рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.

26 апреля суд в США приговорил россиянку к 1,5 года тюремного заключения.

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