Отец Бутиной назвал приговор суда США его дочери несправедливым
«Тяжело принимать тот срок, по нашему мнению, совершенно несправедливый срок, который был определён в виде дополнительного наказания... Она уже достаточно перенесла», — сказал он.
При этом Бутин добавил, что, как стало очевидно после состоявшейся пресс-конференции, его дочь не совершала какого-либо преступления, наказание за которое может быть настолько суровым.
Ранее в ходе пресс-конференции Мария Бутина уточнила детали сделки со следствием, а также рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
26 апреля суд в США приговорил россиянку к 1,5 года тюремного заключения.