Полиция Крайстчерча проверяет сообщение о бомбе в районе города

Полиция новозеландского Крайстчерча проверяет сообщение о возможном минировании в одном из районов города, где в марте произошли теракты в местных мечетях. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Reuters

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Как подчёркивает издание, отряд взрывотехников прибыл к одному из домов в районе Филлипстаун. Местных жителей призвали избегать этого места, в настоящее время территория оцеплена. 15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек. По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.