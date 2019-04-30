Полиция Крайстчерча проверяет сообщение о бомбе в районе города
- Reuters
- © Tracey Nearmy
Как подчёркивает издание, отряд взрывотехников прибыл к одному из домов в районе Филлипстаун.
Местных жителей призвали избегать этого места, в настоящее время территория оцеплена.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.
По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.