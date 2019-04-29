МИД России выступил за политическое урегулирование кризиса в Ливии

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудил варианты решения военно-политического кризиса в стране.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная линия в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, политических методов преодоления ливийского кризиса при содействии спецпредставителя Генсекретаря ООН по Ливии (Гасана. — RT) Саляме», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что инициатором диалога выступила ливийская сторона.

4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.