МИД России выступил за политическое урегулирование кризиса в Ливии
- Reuters
«С российской стороны была подтверждена принципиальная линия в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, политических методов преодоления ливийского кризиса при содействии спецпредставителя Генсекретаря ООН по Ливии (Гасана. — RT) Саляме», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что инициатором диалога выступила ливийская сторона.
4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.
23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.