Войска Хафтара начинают вторую фазу наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

Об этом сообщает портал Al Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

По его словам, войска Хафтара, завершив первую фазу наступления на Триполи, обеспечили безопасность территорий и определили основные и второстепенные позиции правительства национального согласия (ПНС).

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий в Ливии погибли 254 человека, более 1,2 тыс. получили ранения.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя как собиратель земель и взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.