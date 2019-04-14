Войска ПНС Ливии сбили самолёт армии Хафтара
- Reuters
Об этом в беседе с AFP рассказал представитель войск ПНС Мухаммед Гнуну.
«Силы ливийской армии сбили вражеский самолёт, который собирался совершить воздушный налёт в районе населённого пункта Вади ар-Раби», — приводит его слова Al Arabiya.
Ранее стало известно, что ЛНА установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи. Также сообщалось, что ЛНА сбила самолёт правительственных сил Триполи.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН о необходимости политического диалога в Ливии.