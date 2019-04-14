Войска ПНС Ливии сбили самолёт армии Хафтара

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Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили к югу от Триполи самолёт, принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.
Войска ПНС Ливии сбили самолёт армии Хафтара
  • Reuters

Об этом в беседе с AFP рассказал представитель войск ПНС Мухаммед Гнуну.

«Силы ливийской армии сбили вражеский самолёт, который собирался совершить воздушный налёт в районе населённого пункта Вади ар-Раби», — приводит его слова Al Arabiya.

Ранее стало известно, что ЛНА установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи. Также сообщалось, что ЛНА сбила самолёт правительственных сил Триполи.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил по итогам заседания Совета Безопасности ООН о необходимости политического диалога в Ливии.

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