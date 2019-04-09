СМИ: ЛНА взяла под контроль большую часть района Айн Зара в окрестностях Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник в девятой бригаде ЛНА.

«Силы Ливийской национальной армии при генеральном командовании вооружёнными силами под руководством Халифы Хафтара установили контроль над большей частью района Айн Зара в Триполи», — сказал собеседник.

Как пояснил источник, данный район имеет стратегическую важность, так как находится около въездов в ливийскую столицу.

Ранее сообщалось, что самолёты Ливийской национальной армии маршала Хафтара вновь нанесли удары по позициям лояльных правительству национального согласия войск в аэропорту Триполи.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением его цели.