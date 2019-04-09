СМИ: ЛНА взяла под контроль большую часть района Айн Зара в окрестностях Триполи

Короткая ссылка
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи.
СМИ: ЛНА взяла под контроль большую часть района Айн Зара в окрестностях Триполи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник в девятой бригаде ЛНА.

«Силы Ливийской национальной армии при генеральном командовании вооружёнными силами под руководством Халифы Хафтара установили контроль над большей частью района Айн Зара в Триполи», — сказал собеседник.

Как пояснил источник, данный район имеет стратегическую важность, так как находится около въездов в ливийскую столицу.

Ранее сообщалось, что самолёты Ливийской национальной армии маршала Хафтара вновь нанесли удары по позициям лояльных правительству национального согласия войск в аэропорту Триполи.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением его цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить