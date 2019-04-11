Генсек ООН призвал к политическому диалогу в Ливии
«Ещё есть время остановиться, ещё есть время прекратить огонь и насилие и избежать самого худшего — драматического кровопролития в Триполи. Ещё есть время осознать, что нет военного решения (конфликта. — RT), а есть политическое решение», — заявил Гуттереш.
Ранее сообщалось, что Гутерреш осудил атаку ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара на аэропорт в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий в стране.
Он призвал к немедленному прекращению всех военных операций в целях деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта.