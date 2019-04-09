В ООН осудили атаку на аэропорт Триполи

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Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе осудил атаку ливийской национальной армии (ЛНА) единственного действующего в Триполи аэропорта.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя.

«Эта атака является серьёзным нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру», — отмечается в заявлении.

Саламе призвал страны-члены ООН оказать давление на стороны конфликта для возвращения к диалогу по поиску политического урегулирования и прекращения конфликта.

Ранее оперативный штаб правительства национального согласия сообщил, что самолёты ЛНА атаковали единственный действующий аэропорт Триполи.

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