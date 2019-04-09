В ООН осудили атаку на аэропорт Триполи
Об этом говорится в заявлении спецпредставителя.
SRSG @GhassanSalame condemns the aerial attack today by LNA aircraft against Meitiga airport. Full statement: https://t.co/TQmRuva70ppic.twitter.com/tE7WgTMEer— UNSMIL (@UNSMILibya) 8 апреля 2019 г.
«Эта атака является серьёзным нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру», — отмечается в заявлении.
Саламе призвал страны-члены ООН оказать давление на стороны конфликта для возвращения к диалогу по поиску политического урегулирования и прекращения конфликта.
Ранее оперативный штаб правительства национального согласия сообщил, что самолёты ЛНА атаковали единственный действующий аэропорт Триполи.