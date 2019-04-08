Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Как уточняет РИА Новости, в штабе ПНС также отметили, что действия ЛНА угрожают безопасности полётов гражданских судов и мирным жителям.

Ранее сообщалось, что поддерживаемое ООН правительство национального единства Ливии практически полностью окружено силами генерала Хафтара, приказавшего ЛНА наступать на Триполи.

В результате происходящего в стране погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 27 были ранены.

Подробнее о ситуации — в материале корреспондента RT Мурада Газдиева.

В настоящее время на территории Ливии двоевластие. С одной стороны — признанное международным сообществом ПНС в Триполи, с другой — временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с избранным парламентом, поддерживаемый ЛНА.