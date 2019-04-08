Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Короткая ссылка
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
  • Reuters

Как уточняет РИА Новости, в штабе ПНС также отметили, что действия ЛНА угрожают безопасности полётов гражданских судов и мирным жителям.

Ранее сообщалось, что поддерживаемое ООН правительство национального единства Ливии практически полностью окружено силами генерала Хафтара, приказавшего ЛНА наступать на Триполи.

В результате происходящего в стране погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 27 были ранены.

Подробнее о ситуации — в материале корреспондента RT Мурада Газдиева.

В настоящее время на территории Ливии двоевластие. С одной стороны — признанное международным сообществом ПНС в Триполи, с другой — временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с избранным парламентом, поддерживаемый ЛНА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить