Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
- Reuters
Как уточняет РИА Новости, в штабе ПНС также отметили, что действия ЛНА угрожают безопасности полётов гражданских судов и мирным жителям.
Ранее сообщалось, что поддерживаемое ООН правительство национального единства Ливии практически полностью окружено силами генерала Хафтара, приказавшего ЛНА наступать на Триполи.
В результате происходящего в стране погиб по меньшей мере 21 человек, ещё 27 были ранены.
Подробнее о ситуации — в материале корреспондента RT Мурада Газдиева.
В настоящее время на территории Ливии двоевластие. С одной стороны — признанное международным сообществом ПНС в Триполи, с другой — временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с избранным парламентом, поддерживаемый ЛНА.