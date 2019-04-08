В Ливии призвали Россию содействовать примирению в стране

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Министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж призвал Россию содействовать процессу примирения между воюющими сторонами.
В Ливии призвали Россию содействовать примирению в стране
  • Reuters

«Россия — ключевое государство. Мы желаем... призываем её оказать покровительство проекту (ливийского. — RT) национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство (конгрессу. — RT) в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет «ливийское Сочи», — заявил аль-Хувейж РИА Новости.

По его словам, взаимодействие с российским МИД ведётся. Министр добавил, что ливийская сторона приветствует роль России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.

Также Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

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