В Ливии призвали Россию содействовать примирению в стране

Министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж призвал Россию содействовать процессу примирения между воюющими сторонами.

«Россия — ключевое государство. Мы желаем... призываем её оказать покровительство проекту (ливийского. — RT) национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство (конгрессу. — RT) в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет «ливийское Сочи», — заявил аль-Хувейж РИА Новости.

По его словам, взаимодействие с российским МИД ведётся. Министр добавил, что ливийская сторона приветствует роль России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.

Также Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.