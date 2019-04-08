МИД: Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.
МИД: Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии
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«Работаем мы с ООН, с (спецпредставителем Генсека ООН по Ливии. — RT) Гассаном Саляме, он встречался с (Генсеком ООН Антониу. — RT) Гутеррешем, я виделся и с Саляме, долго разговаривал, с ливийской делегацией. В контактах по телефону со всеми разговариваем — и с западом, и с востоком, и с югом», — цитирует РИА Новости Богданова.

Он добавил, что Россия призывает стороны конфликта к политическому решению возникших проблем.

Ранее Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

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