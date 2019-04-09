Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара на аэропорт в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий в стране.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря.

«Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершённую сегодня Ливийской национальной армией по аэропорту в Митиге, — говорится в сообщении.

.@antonioguterres strongly condemns the military escalation & ongoing fighting in & around Tripoli, including the aerial attack today by a Libyan National Army aircraft against Mitiga airport. He urges the immediate halt of all military operations to prevent an all-out conflict. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 9 апреля 2019 г.

Гутерреш призвал к немедленному прекращению всех военных операций в целях деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта.

Ранее специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе осудил атаку ливийской национальной армии (ЛНА) на единственный действующий в Триполи аэропорт.

Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении.