Гутерреш призвал к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара на аэропорт в Триполи и призвал к немедленному прекращению боевых действий в стране.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря.

«Генеральный секретарь глубоко осуждает военную эскалацию и продолжающиеся столкновения внутри и в окрестностях Триполи, включая воздушную атаку, совершённую сегодня Ливийской национальной армией по аэропорту в Митиге, — говорится в сообщении.

Гутерреш призвал к немедленному прекращению всех военных операций в целях деэскалации ситуации и предотвращения полномасштабного конфликта.

Ранее специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе осудил атаку ливийской национальной армии (ЛНА) на единственный действующий в Триполи аэропорт.

Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении.

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