Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам консультаций с министрами иностранных дел государств — членов ЕС заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении, военные действия необходимо остановить.
Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении
  • Reuters

«Новости, которые поступают сейчас из аэропорта в Триполи, говорят о том, что ситуация движется в неверном направлении, мы приглашаем всех избегать дальнейших военных действий», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Могерини добавила, что в настоящее время необходимо избежать перерастания эскалации напряжённости в гражданскую войну. 

Ранее в оперативном штабе правительства национального согласия Файеза Сарраджа сообщили, что самолёты Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи.

6 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.

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