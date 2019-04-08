Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам консультаций с министрами иностранных дел государств — членов ЕС заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении, военные действия необходимо остановить.

«Новости, которые поступают сейчас из аэропорта в Триполи, говорят о том, что ситуация движется в неверном направлении, мы приглашаем всех избегать дальнейших военных действий», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Могерини добавила, что в настоящее время необходимо избежать перерастания эскалации напряжённости в гражданскую войну.

Ранее в оперативном штабе правительства национального согласия Файеза Сарраджа сообщили, что самолёты Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи.

6 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии.