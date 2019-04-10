Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

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Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила военный самолёт лояльных правительству страны сил.
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
  • Reuters

«Ливийская национальная армия сбила военный самолёт, вылетевший из Мисраты», — заявил в эфире Sky News Arabia представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Ранее сообщалось, что ЛНА установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях Триполи.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является логическим завершением цели.

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