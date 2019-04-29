СМИ: Министр правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву 29 апреля

Глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла намерен приехать в Москву 28 апреля с официальным визитом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Ливии.

«Министр иностранных дел направится в Москву с официальным визитом, который продлится несколько дней, в ходе него он встретится с рядом российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи», — указал собеседник.

4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия.

23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.