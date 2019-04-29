Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности

Короткая ссылка
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление ПНС.

По мнению политической силы, это позволило армии маршала Халифы Хафтара начать наступление на Триполи.

В своём обращении ПНС призвало расследовать действия стран, оказывающих воздушную поддержку наступлению Хафтра на столицу Ливии.

«Воздушные удары по защитникам Триполи и гражданским объектам столицы направлены на то, чтобы скрыть факт провала наступления армии Хафтара», — говорится в документе.

В ПНС выразили готовность обратиться в международные судебные инстанции с иском на действия стран, поддерживающих действия Хафтара.

4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия. 

23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить