МИД России заявил о проработке встречи Лаврова с ливийским министром

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В МИД России подтвердили проработку встречи российского министра Сергея Лаврова с главой Министерства иностранных дел правительства нацсогласия Ливии Мухаммедом Сиялой.
МИД России заявил о проработке встречи Лаврова с ливийским министром
  • РИА Новости

«Такая встреча прорабатывается, однако конкретная дата пока не определена», — сказали РИА Новости в МИД России.

Ранее источник сообщал, что глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла прибудет в понедельник, 29 апреля, в Москву на несколько дней с официальным визитом, чтобы обсудить с рядом ответственных лиц ситуацию в Ливии.

4 апреля стало известно, что маршал Халифа Хафтар отдал своей армии приказ начать наступление на Триполи, который в настоящее время находится под контролем правительства национального согласия. 

23 апреля войска Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.

Правительство национального согласия Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.

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