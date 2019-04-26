Бутина положительно оценила работу своих адвокатов
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Бутина в ответ на вопрос судьи Тани Чуткан положительно оценила работу своих адвокатов.
Кроме того, она подтвердила, что у неё было достаточно времени для обсуждения с адвокатами предложений защиты и обвинения.
Ранее отец россиянки Валерий Бутин в беседе с RT заявил, что его дочь чувствует себя уверенно накануне заседания суда.
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.