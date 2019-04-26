Бутина положительно оценила работу своих адвокатов

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Арестованная в Соединённых Штатах россиянка Мария Бутина заявила в ходе заседания в суде, что удовлетворена работой своих адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости.
Бутина положительно оценила работу своих адвокатов
  • © mvbutina/ facebook.com
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Бутина в ответ на вопрос судьи Тани Чуткан положительно оценила работу своих адвокатов.

Кроме того, она подтвердила, что у неё было достаточно времени для обсуждения с адвокатами предложений защиты и обвинения.

Ранее отец россиянки Валерий Бутин в беседе с RT заявил, что его дочь чувствует себя уверенно накануне заседания суда.

Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

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