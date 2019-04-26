Отец Бутиной рассказал о её настрое перед вынесением приговора

Отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной Валерий в беседе с RT поделился своими ожиданиями от предстоящего заседания суда и рассказал о настрое дочери.

«Мы надеемся, что сегодня закончатся все её испытания. С адвокатами я общаюсь письменно. По сути процесса мы не общаемся, их желание — увидеть её свободной сегодня», — сказал он.

По его словам, Мария чувствует себя уверенно.

«В целом Мария себя уверенно чувствует, хотя волнение присутствует, наверное, не имеет это смысла скрывать, потому что она уже 9,5 месяца находится, а обвинение запросило для неё ещё практически такой же срок. Как на это посмотрит суд — поддержит он эту точку зрения или нет, — я сказать не могу», — отметил Бутин.

Как ожидается, суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.