Отец Бутиной рассказал о настроении россиянки в преддверии приговора
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«С Марией разговаривал вчера, она находится в боевом настроении с нотками волнения», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.
По его словам, он ожидает звонка от дочери после заседания.
«Если решение будет положительным, то мы увидимся уже в ближайшие три-четыре дня, там счёт идёт на дни», — отметил он.
Ранее стало известно, что прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Как ожидается, суд США вынесет приговор 26 апреля.